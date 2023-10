Marcelo Barticciotto se hartó de Maximiliano Falcón y estalló en críticas

Colo Colo no solo se prepara para un duelo crucial ante Palestino este fin de semana, sino que gracias a su victoria ante Cobreloa se instalaron en la final de Copa Chile. Pese a marcar el tan importante gol, Maximiliano Falcón fue también el blanco de una gran polémica debido a una discusión con el juez de línea, situación que lo pone en duda para la gran final y le significaron las críticas de Marcelo Barticciotto.

Según las informaciones surgidas durante la semana, Falcón habría insultado al ya mencionado juez asistente, esta situación podría significarle no estar presente en la final de Copa Chile ante Magallanes, complicando así al cacique al perder a una de sus máximas figuras, todo esto provocado por una discusión que pudo ser evitada.

Debido a esta situación, Marcelo Barticciotto criticó duramente al jugador colocolino, debido a que estos problemas son recurrentes y ya le han significado más de alguna sanción. "Eso no se tolera, dos insultos, pero de forma tajante, en la cara, eso es expulsión directa en cualquier lado. Al menos a mi entender es intolerable".

El ex delantero, también señaló en Radio Cooperativa, que Falcón sacó barata la tarjeta amarilla recibida. "No sé qué pretendía Falcón, me parece una acción poco inteligente. Zafó en el partido porque terminó jugando, anotando el gol y no debía estar en la cancha. No sé qué pretendía con esos insultos".

Por otro lado, Exequiel Segall, Presidente del Tribunal de Disciplina explicó que, "cuando un árbitro completa su informe con determinadas incidencias una vez terminado el partido, esa denuncia se asimila como una tarjeta roja. Las sanciones son las mismas que si el jugador hubiese sido expulsado".