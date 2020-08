El ídolo de Colo-Colo aseveró que estuvo cerca de jugar por Universidad de Chile.

En el tercer capítulo de Memorabiblia, en CDF, mostraron las historias en torno al origen del equipo que ganó la Copa Libertadores en 1991 y en ese marco, Barticiotto recordó cómo lo descartaron en la U y fue aceptado por Arturo Salah en Colo Colo.

"Había jugado poco en Huracán, empecé a los 19 años (...) Habían salido tres posibilidades para venir a Chile, Everton, La U y la última, que fue Colo Colo, que fue por intermedio de Jorge Ghiso, quien había jugado en la U con Arturo Salah y Manuel Pellegrini. A los dos les dijo que había un chico, que jugaba bien, que tenía condiciones, etc. Manuel le dijo que no, primero, en la U, y después Salah comentó que había posibilidades, por el traspaso de Rubio a Europa", dijo Barti.

En la misma línea, comentó que: Lo terminaron vendiendo al 'Pájaro' y me terminan comprando. Cuando me entero en cuánto lo vendieron y en cuánto me compraron, dije 'espero que no empiece el campeonato, porque me van a comparar con él. Y si me comparan con el precio, me matan'".