Marcelo Barticciotto llora de emoción tras debut de Bruno en La Roja

Marcelo Barticciotto se robó todas las miradas del amistoso entre la Roja de Todos y República Dominicana. Su hijo fue una de las figuras del encuentro que terminó 5-0 a favor de los nacionales.

Tras el partido, ‘Barti’ junior conversó con la transmisión oficial de Chilevisión y confesó que “por suerte, en mis dos debuts he podido marcar y son sueños que se cumplen”. “Fue un debut soñado”. Con esta frase resumió el delantero Bruno Barticciotto su primera vez defendiendo los colores de La Roja adulta.

“Pudimos sacar adelante el partido y estoy muy feliz por el resultado”, agregó el jugador de Palestino.

En relación al apoyo de Vidal y Medel, Barticciotto resaltó que “los que hemos estado y nos hemos ido integrando últimamente, los jóvenes, se han portado muy bien todos y estoy agradecido”.

Además, , el delantero se refirió al penal que le cedió Arturo Vidal y significó su primer tanto: “No la pedí. Pensé que lo iba a patear él, no me lo esperaba (el gesto)”, expresó.

Finalmente, Bruno se refirió a la emoción de su círculo íntimo, resaltando a su padre que estuvo en el recinto viñamarino: “Bueno mi papá está feliz, quizás como jugó lo enfocan un poco, pero mi familia está feliz”.

El ídolo de Colo Colo relató como vivió el penal de su hijo: “Yo me fui, me metí abajo de un techo acá en la tribuna, imagínense solo discutía conmigo mismo, me deçia ‘no puedes no ver el penal de tu hijo’, así que me convencí y volví a verlo. No quería verlo, estaba muy nervioso”.