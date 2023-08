El ídolo de Colo Colo, Marcelo Barticciotto entregó mayores detalles sobre lo que pudo ser la posibilidad del fichaje de su hijo Bruno Barticciotto por parte de los albos, opción que finalmente no fue concretada, ya que el ex Palestino fichó por Talleres de Córdoba. En esta transacción, el elenco argentino pagó 1,3 millones de dólares por el 60% del pase del jugador.

Pero antes que se efectuara este traspaso, el seleccionado chileno estuvo en la órbita de Colo Colo, en ese sentido, Marcelo Barticciotto lamentó que no se pudiera concretar esta posibilidad, donde en conversaciones con ESPN, apuntó directamente a la directiva de Blanco y Negro como los principales responsables del fallido fichaje.

"Me entusiasmé mucho, porque cuando estuve en Buenos Aires, cuando fui por el canal, estuve en el hotel con los dirigentes. Ahí me preguntaron y me dijeron que iban a ir por Bruno, que lo querían llevar y lo iban a tratar en el directorio. Yo no sé qué habrá pasado después, ¿no tenían plata? puede ser", declaró el campeón de Copa Libertadores con los albos en 1991.

Marcelo Barticciotto también añadió que "podrían haber hecho un esfuerzo. ¿Cómo no se va a entusiasmar cuando salió la posibilidad? Sin duda cualquier jugador quisiera jugar en Colo Colo y más Bruno. Pero sintió que el tema estuvo descartado de entrada, como que ni se analizó, ni se gestionó".

Finalmente, el ídolo albo concluyó diciendo que "Anibal Mosa lo quería llevar sí o sí. El directorio es el que vota, no sólo una persona. Puedo decir las cosas porque Bruno está en Talleres, ya pasó. Anibal Mosa quería poner la plata por Bruno, pero no depende de él tampoco, existe un directorio y él no es el presidente".