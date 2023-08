Marcelo Barticciotto defiende con uñas y dientes a Felicevich

Marcelo Barticciotto explicó la importancia de Fernando Felicevich en el fichaje de Bruno Barticciotto por Talleres de Córdoba.

El periodista Patricio Muñoz le preguntó a Barti por la polémica de su hijo con el representante de futbolistas: “Es una buena instancia poder aclarar desde la versión de Bruno, un tema que ha tenido mucha prensa. Para ponerle contexto: se publicó una carta del Gremio de representantes en la que se acusa a Felicevich en el fondo de robarse al jugador”, consultó el comunicador.

“Primero, la operación la gestionó totalmente Felicevich. Partamos por ahí. Segundo, Bruno no tenía contrato con Altius y Trading Sports, que es la empresa de Marcelo Contreras. Se portaron muy bien con Bruno durante casi seis o siete años. El tema es que acá se equivocaron”, comenzó diciendo en Cooperativa.

“Bruno hace como un año les comentó que quería cambiar de representantes y no quería seguir con ellos. Veía que su carrera no avanzaba. Él quería jugar afuera y veía que no lo estaban llevando por el camino que quería. Si bien les afectó, entendieron a Bruno y le mandaron un par de condiciones para que siguiera”, aseveró el ídolo de Colo Colo.

El ex futbolista revela que: “Bruno les dijo ‘la idea es que podamos seguir juntos y ustedes se pongan de acuerdo con Felicevich para ser parte de la operación’. Ellos pusieron una serie de condiciones inaceptables. Y no llamaron nunca más a Felicevich ni a Bruno. Él terminó firmando contrato con Felicevich. Acá nadie robó a nadie ni le metió la pistola en la cabeza a nadie”,

“Bruno es grande, adulto, me dijo que se quería cambiar de representante. Yo le pregunté si estaba seguro y él decidió. No es el primer jugador que hace esto, no se por qué se generó tanta polémica por lo de Bruno. El tema es así”, cerró.