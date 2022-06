Marcelo Barticciotto cree que la Roja tendrá un nuevo líder

Barti analiz´ó en Radio Cooperativa lo que será este nuevo proceso de La Roja de todos, en donde señaló que esta etapa a cargo de Berizzo tiene que tener a un jefazo en la defensa y el plantel.

El ex futbolista y hoy comentarista solo tuvo elogios para el defensor nacional Paulo Díaz, a quien lo indicó como el nuevo puntal de la zaga y señaló "no me imagino un equipo sin él"

“En esta nueva etapa a mí me parece que Paulo Díaz tendría que ser un puntal de la defensa. Pensar en un equipo chileno de acá a lo que viene sin Paulo Díaz me costaría entenderlo”, inició expresando Barticciotto.

"Por el momento que está pasando, por la experiencia que ha adquirido, por las condiciones que tiene", explicó.

"No lo voy a poner de lateral, él es central y yo creo que más allá de con quien juegue, que debería ser un futbolista quizás de la misma tónica de él, rápido, que en la Selección podría jugar un poco más lejos del arco", finalizó.