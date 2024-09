¡Una verdadera verguenza! Marcelo Barticciotto cuenta el problema que vivió con Bruno en Argentina

Esta semana se juega la segunda de la doble fecha clasificatoria donde La Roja recibirá en el estadio nacional a Bolivia. Los dirigidos de Ricardo Gareca vienen de una dura caída ante Argentina como visitantes por 3-0, marcando así aún más el mal presente que vive la selección chilena, quienes no pueden marcar goles.

Además, el combinado nacional se encuentra actualmente fuera de la zona clasificatoria al próximo Mundial en 2026, por lo que el duelo de mañana ante Bolivia es vital para así lograr escalar en la tabla de posiciones y al menos posicionarse en la zona de repechaje, recordando que ahora la Conmebol tiene más cupos para la próxima cita planetaria.

Pero La Roja no ha logrado mostrar buenos resultado, en algo que se viene arrastrando desde la última Copa América, donde no sólo no pudieron ganar ningún partido, sino que además no lograron anotar un solo gol en todo el torneo. Ahora, es de esperar que ante Bolivia se pueda dar vuelta la página y apuntar a mayores objetivos.

Uno de los jugadores que en un principio estaban dentro de las lista de Ricardo Gareca para esta doble fecha clasificatoria era Bruno Barticciotto, quien lamentablemente debió ser baja tras una lesión. Esta fue una perdida enorme para La Roja, teniendo en cuenta que el delantero viene con un buen presente en la liga Argentina anotando buenos goles.

Fue precisamente tras esta lesión, que su padre, Marcelo Barticciotto, contó la paupérrima situación que vivieron en Argentina. "Vi el partido contra Argentina en un bar, no fui a la cancha, y Bruno como quedó desafectado no le dieron entradas. Tenía la entrada de Bruno, pero como quedó desafectado no le pasaron entradas".