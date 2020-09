Manuel Villalobos explicó su salida de Universidad de Chile: “En otro club me valoraban más”

Manuel Villalobos, ex goleador de Universidad de Chile e Iquique, vivió atentamente el cruce entre sus ex clubes, donde los azules se impusieron por 2-0 el pasado jueves en el Tierra de Campeones.

Villagol, como lo apodaron por sus constantes festejos rompiendo redes, vistió la camiseta del Romántico Viajero entre 2008 y 2009, pero tuvo un paso aún más largo en los Dragones Celestes, ya que vistió la camiseta celeste entre 2013 y 2017.

Así, el ex futbolista que actualmente dirige la Sub 17 del equipo iquiqueño, conversó con AS donde recordó su salida del club universitario, reconociendo que sintió que en otro destino lo estaban valorando más como jugador.

“Tuve una reunión con Sabino Aguad y me dicen que querían seguir conmigo, que querían renovar y las estadísticas decían que había hecho 32 goles en dos años. No llegamos a acuerdo, las pretensiones no eran las que yo querían y decidí irme”, comenzó disparando.

Después, agregó que “no alcanzamos ni a negociar porque Aguad me dijo que querían que siguiera por la misma plata.Tú para negociar tienes que subir un poco, 10 pesos, 100 o mil para empezar”.

Finalmente, reconoció que “preferí irme de la U porque sentía que en otro club me estaban valorando más por lo que había hecho futbolísticamente. Mi sueldo no era mucho, era una apuesta, digamos, porque don Arturo no me conocía mucho, entonces fui por un sueldo no muy bajo, pero pensé que me iban a valorar. De la gente no hay nada malo para decir, siempre me quiso, querían que entrara, pero el tema fue no arreglar con los dirigentes”.