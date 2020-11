El entrenador del Betis de España tuvo palabras para la continuidad del cafetalero.

"Me parecería la verdad muy extraño y muy inconsecuente que se no siguiera un trabajo. Que terminado el partido con Perú había sido un gran equipo, un gran partido, un estratega que supo desarrollarlo con todas las variantes tácticas; después pierde el partido siguiente y hay voces que creen que hay que terminar un proceso", comenzó diciendo a Redgol en Europa.

Según el "Ingeniero": "la mejor manera de darle responsabilidad al fútbol chileno es justamente que el proceso de Reinaldo Rueda termine una vez que termine la eliminatoria. Y ahí se verá, según su trabajo, si continúa o no".

Además, pidió mesura: "No creo que sea bueno ni para el técnico, ni para el país, ni para la selección; estar en todos los partidos si va a seguir o no va a seguir, dependiendo de si gana o no gana",

Para cerrar, valoró la determinación de la ANFP: "Me alegro mucho la dirección que tomó la directiva, ojalá sean consecuentes hasta el final de las eliminatorias", completó.