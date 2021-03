El golero chileno no es titular y desde Tnt Sports aseguraron que Bravo está pensando en volver a nuestro país.

El "Ingeniero" analizó la posibilidad: "Lo veo muy contento en Sevilla, no sé si volverá a Chile en algún momento, pero no le veo con la intención de querer salir del Betis porque no esté jugando. Él está muy contento aquí también”, expresó.

"Lo de Claudio lo digo, pero también para los 25 jugadores del plantel. Uno tiene que elegir al que está en mejor momento, independientemente del nombre. El equipo está en buen momento. Él viene de un mes y medio de lesión, trabaja fuerte. Joel tiene que sentir que viene Claudio detrás le hace mejorar su rendimiento, y también enaltece a Claudio saber que la competencia es cada día”, manifestó.

El ex Manchester City estuvo atento a la definición del Cacique ante Universidad de Concepción, el arquero subió un efusivo video en Instagram: Por nuestra gente que ha desbordado los caminos, por quienes su única alegria es Colo Colo. No abandonen a nuestro pueblo, hagan el máximo esfuerzo. Vamos muchachos, estamos con ustedes, siempre positivos, hasta el último segundo", sentencia el formado en Macul.

Claudio Bravo se prepara junto a sus compañeros de cara al Derby de la ciudad a disputarse este domingo ante el Sevilla,