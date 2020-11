Manuel Pellegrini tras dolorosa caída con el Betis: “Hay que hacer una fuerte autocrítica”

El entrenador chileno, Manuel Pellegrini, cayó junto a sus dirigidos por 4-0 ante el Athletic de Bilbao y se confesó tras la dura derrota.

Una amarga derrota sufrió ayer el Real Betis en una nueva jornada de La Liga de España. El equipo del entrenador Manuel Pellegrini y del guardameta Claudio Bravo, cayó humillado por 4-0 ante el Athletic de Bilbao en condición de visita en el Estadio San Mamés.

Tras la fea caída, el Ingeniero alzó la voz y se lamentó por la derrota. El estratega chileno afirmó que necesitan hacer una “autocrítica fuerte, empezando por el cuerpot técnico” y así resolver “la sangría defensiva” de sus dirigidos.

"No sé si con nombres o con el sistema, pero hay que hincar el diente en ese aspecto. No se pueden conceder tantos goles. En el primer tanto tuvimos mala fortuna, pero después tuvieron los espacios para convertir cómodamente", aseguró el ex DT del Manchester City.

El ex Real Madrid ya fijó su próximo problema a resolver, que será en la zona defensiva, para buscar ser un equipo competitivo. "Ésta no es la imagen que ha dado el Betis normalmente en este campeonato. Cuando hemos perdido por más goles ha sido por contar con algún expulsado o por penaltis en contra. Esta vez no. A excepción de la mala fortuna de primer gol, el equipo no respondió en ninguna de la facetas".

Así, el próximo desafío del Real Betis está a la vuelta de la esquina, y se prepara para vivir su próximo partido de La Liga de España. Pellegrini, Bravo y compañía recibirán al Eibar el lunes 30 de noviembre a las 17:00 horas para buscar salir del puesto número 12 de la tabla.