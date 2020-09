Manuel Pellegrini sobre posible castigo por críticas al VAR: “Sería extraño que me sancionaran”

Manuel Pellegrini se ha visto involucrado en una polémica tras criticar al arbitro y al VAR en la derrota del Betis ante Real Madrid.

Un complejo escenario enfrenta Manuel Pellegrini en España. Y es que el buen arranque del Betis, dirigido por el chileno, se ha empañado un poco tras las polémicas declaraciones del entrenador tras perder por 3-2 ante el Real Madrid.

El partido se acercaba a su fin, y el marcador indicaba un empate por 2-2. Sin embargo, en el minuto 82’ se cobraría penal para los merengues tras falta se Marc Bartra.

Lo que causó la furia del técnico chileno, que enfrentaba a su ex equipo, fue que antes de la falta había existido un fuera de juego de Borja Mayoral, acción que no fue advertida en la sala de videoarbitraje. Dicha acción, generó que el Betis cayera a último minuto en su estadio, y Manuel Pellegrini expuso su descontento en conferencia de prensa.

"Antes del penalti de Bartra hay un fuera de juego de Mayoral claro. Se evaluó ese penalti. Son decisiones que deciden los partidos. Jugar contra Real Madrid, VAR, penalti y expulsión es muy difícil. Esta vez le tocó toda la justicia al Real Madrid", comentó el ex DT de Manchester City después del partido.

Tras las declaraciones, el Diario Marca expuso que al Ingeniero le podría caer una dura sanción por tirar sus dardos hacia el VAR. El entrenador podría ser suspendido por cuatro partidos, además de tener que pagar una multa que oscila entre los 600 y 3.000 euros.

Sin embargo, Pellegrini volvió a la carga, y se defendió de las acusaciones. En la conferencia de prensa antes de enfrentar al Getafe, el chileno explicó que “sería extraño que fuera sancionado por unas palabras en las que no he culpado absolutamente a nadie”.

Por lo demás, avisó que el posible castigo son solo especulaciones. "No hay nada oficial. Estoy muy tranquilo, no dije nada. No he culpabilizado a nadie. Todas las decisiones son discutibles y sólo dije que jugar con el Madrid, más una expulsión y un autogol es mucho para el Betis".

"Dije que era un escollo muy difícil con todas esas cosas juntas", ha indicado para añadir: "Uno tiene derecho a expresarse desde el respeto. Si no, vamos a dejar de hablar y todo el mundo se va a ver perjudicado", concluyó.

Y, aprovechando la situación, volvió a cargarle la mano al sistema de arbitraje por video: "Se dijo que el VAR entraría en acciones graves o considerables. Marcan un penalti en una jugada que nadie reclamó y en la que hay un empujón claro a Bartra, que lo hace caer y le da el balón en la mano. Todo el mundo tiene derecho a expresarse desde el respeto".