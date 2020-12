Manuel Pellegrini se defiende de las críticas al Betis: “No tengo ningún temor”

El entrenador chileno, Manuel Pellegrini, se refirió a la dura derrota que vivió su equipo ante el Levante, le gustó lo mostrado por sus jugadores.

Un complejo presente vive el Real Betis en La Liga de España, ya que a pesar de comenzar con buenos resultados, ha sido muy irregular. Y ayer, el cuadro donde milita el arquero chileno, Claudio Bravo, vivió una nueva derrota. Los verdolagas perdieron ante el Levante por 4-3 y fueron duramente criticados por los hinchas.

Tras el partido, el Ingeniero asistió a la conferencia de prensa para ser consultado por los distintos medios de prensa. Y declaró que sus jugadores no jugaron de mala manera el encuentro, sino que esta vez la suerte no estuvo de su lado cuando se trató de definir sus oportunidades.

"Tuvimos ocasiones para haber marcado más goles en el primer tiempo. Morales apareció con un golazo y luego marcó desde la misma posición, ahí hay un déficit de atención. El resultado al descanso no refleja lo que ocurrió. Nos vamos con cuatro goles en contra, aunque en lo ofensivo creo que me quedé conforme", explicó el ex DT del Real Madrid.

Una de las zonas más criticadas en el esquema de Pellegrini, es la defensa, ya que sin Bravo en la portería no consiguen entenderse. Sin embargo, Pellegrini defendió a sus pupilos.

"El equipo está en mitad de la tabla hacia arriba. Mostró un espíritu bueno durante el partido, hay que trabajar y tratar de eliminar los errores personales. Podemos mejorar y debemos hacerlo en base al trabajo", complementó.

"Estructuralmente hay que más desconfiados en la parte defensiva. Hay que hacer lo mismo que hicimos en esos partidos en los que no encajamos goles. Hay que mejorar en ese aspecto sin lugar a dudas. No todo fueron errores, pero debe haber una explicación por la cual llevamos 30 goles en estos partidos", añadió.

De esta manera, el Betis dio por finalizado su 2020 con una derrota, pero tendrá una gran oportunidad para partir bien el 2021. Esto porque al regresar la actividad tras las fiestas, se vivirá el derbi frente al Sevilla, duelo vital para que los jugadores recuperen una caída confianza.

"Creo que ese partido motiva solo de forma independiente al resultado anterior. Hemos mostrado fortaleza anímica al intentar recuperar el resultado y estaremos bien en lo anímico en el derbi", afirmó.

Sin embargo, el estratega chileno, reconoce que las críticas están a flor de piel, y algunos incluso ya piden su salida del equipo. "No creo que en ese aspecto haya ningún problema por ahora, no tengo ningún temor. Estamos en una posición en la tabla quizás un poco inferior a la deseada", indicó.

Para finalizar, el ex Manchester City explicó que el Betis "es un equipo que está vivo, los que entraron lo hicieron con una gran predisposición. El equipo completo mostró un espíritu que al final nos llevará a donde queremos".