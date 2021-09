Manuel Pellegrini reveló la razón de la suplencia de Claudio Bravo en Betis

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, dio a conocer el verdadero motivo por el cual su compatriota, Claudio Bravo, no ha sido titular.

Mientras se juegan las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, algunos equipos siguen trabajando. Es el caso del chileno Manuel Pellegrini, que continúa trabajando para mejorar el rendimiento del Real Betis en La Liga, donde se ubican decimocuartos con dos puntos en la tabla.

Pese a eso, el técnico chileno se tomó un break para asistir al programa Gol Sur Premium de Betis TV, donde analizó lo que ha estado haciendo el equipo. Junto con eso, dio a conocer la razón por la cual Claudio Bravo es suplente, y también habló del mercado de pases y la participación en la UEFA Europa League.

"Claudio llegó tarde de las vacaciones, porque tuvo que hacer 10 días de cuarentena en Chile cuando terminó la Copa América. Hablé personalmente con él y me dijo que no se sentía todavía preparado para jugar. Lo estaba haciendo bien Rui Silva. Y en eso Bravo es muy profesional. No tenía ningún problema en esperar para ponerse al mismo nivel", señaló de entrada.

Pese a eso, el “Ingeniero” dejó claro que Bravo "va a jugar también, después de 3 semanas y los 3 partidos con Chile. Su edad, como la de Joaquín, para mí no tiene importancia si su rendimiento es aceptable. Ojalá Claudio se quedara más años con nosotros, porque es un líder en el vestuario".

"Por distintos problemas contractuales, quedamos con tres, pero me alegro mucho. Rui viene de Granada y fue una buena incorporación; Bravo y Joel (Robles) rindieron bien la temporada pasada. No había buenas salidas para ellos y, como nadie quería echarlos y hay un cupo, no tenemos ningún problema. El que ande mejor durante la semana es el que va a jugar", indicó.

Para finalizar, el ex DT del Real Madrid habló de la Europa League. "En teoría, habría grupos más difíciles y más fáciles. Nos tocó un grupo de equipos grandes. El Celtic es uno de los dos más grandes de Escocia, como el Ferencváros en Hungría. El Bayer Leverkusen ha estado peleando por la Champions en los últimos años. Este año hay que tratar de ser primeros, pues el segundo depende de con qué equipo de Champions te toque en el play off".

"No hay competición que no sea bonita cuando se gana. La Champions, la UEL, la Conference, son competiciones atractivas. Da igual dónde sea la final; tenemos que tratar de pasar la Fase de Grupos para llegar a esa final", concluyó.