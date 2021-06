Manuel Pellegrini protagoniza cómica pelea entre el Real Betis y Netflix

El técnico chileno, Manuel Pellegrini, fue el protagonista de una divertida "discusión" entre el Real Betis y Netflix en redes sociales.

Un gran regreso tuvo Manuel Pellegrini a La Liga de España, esto tras hacer una histórica campaña dirigiendo al Real Betis. El técnico chileno fue vital para que el equipo dejara atrás lo negativo de los últimos años y consiguiera entrar a la Europa League.

Y esta vez, mientras el "Ingeniero" se encuentra en pausa por la Eurocopa, una gran compañía del mundo del streaming hizo publicidad con su nombre. Esto porque este 11 de junio en Netflix se estrenó la segunda temporada de la serie Lupin, situación que aprovecharon en Sevilla.

Uno de los afiches colgados en las calles de España lucía el mensaje: ""Pellegrini, esta temporada voy por ti". Lo que generó mucho revuelo en las redes sociales. Y a pesar de que hace alusión al personaje de nombre Hubert, la casualidad llevó a que el club y sus jugadores saltaran a defender a Manuel.

"Oye Netflix, decidle a Assane que la próxima vez que se pase con el Betis se lleva tarjeta roja", publicó Marc Bartra en Twitter. "Netflix, dile a Lupin que esta temporada nosotros también vamos a por ti", añadió Sergio Canales en la misma red.

Pero eso no quedaría ahí, ya que más tarde sería el propio actor Omar Sy quien aclaró lo ocurrido con un cómico video. "Hola Sevilla. Me tengo que disculpar porque al parecer esta vez las técnicas de Lupin no han estado acertadas. Assane ha ido por el Pellegrini equivocado. Así que solo puedo decir… ¡Viva el Betis manquepiedra!".

Así, fue la cuenta oficial del elenco Verdiblanco que cerró la humorada con un comentario. "Está claro que Assane tiene un plan. Que viva Lupin, pero Pellegrini no se toca".

