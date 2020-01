Manuel Pellegrini deja como un completo mentiroso a Hernán Caputto

El ex DT del West Ham United, Manuel Pellegrini, sorprendió al desmentir categóricamente a Hernán Caputto tras unas declaraciones que hizo el azul.

Manuel Pellegrini lanzó una tremenda bomba y dejó de completo y absoluto mentiroso a Hernán Caputto, el cuestionado técnico de Universidad de Chile.

Esto, porque el ‘Ingeniero’ desmintió categóricamente unas declaraciones que hizo el técnico de la U el año pasado cuando asumió el cargo en el equipo que se salvó del descenso por secretaría.

Fue a mitad de año cuando Caputto lanzó que "tengo un acercamiento con don Manuel. He tenido la posibilidad de conversar, tener ciertos tips y creo eso es importante en estos momentos en mi experiencia de este lado".

Sin embargo, esto es una tremenda mentira. "Nunca he tenido contacto con Caputto, no he hablado con él. Me sorprendieron y extrañaron mucho esas declaraciones", disparó en CDF.

Además, Manuel Pellegrini aprovechó de decir que “sería una falta de respeto postularme a la Selección Chilena mientras esté rueda”, cerrando con una frase para la U.

"La U fue un club que me marcó en mi carrera como jugador y técnico. Tengo un pasado azul, no lo desconozco, pero yo creo que no volveré a dirigir clubes en Sudamérica", culminó.