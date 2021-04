Para el entrenador chileno esta es una mala determinación. La Superliga es una idea que va a liquidar el fútbol nacional en todas partes. "El nivel de la Liga europea se clasifican por méritos. Hacer una Champions League se podrá mejorar, pero las competiciones de base de selecciones y el sentimiento de los hinchas están en las ligas nacionales", afirmó en rueda prensa del Betis.

El Ingeniero teme por el futuro del campeonato español con esta idea, "Mientras mejor sea la liga y se equipare el reparto televisivo, por supuesto diferenciando posiciones en la tabla, porque el mérito es importante, es el sostén de fútbol. Yo creo que sería una idea para destrozar el fútbol nacional".

"Esa idea se hizo en Sudamérica y no prosperó. Es una idea que viene aquí desde hace mucho tiempo. No creo que sea bueno que no tenga mérito cada equipo para llegar a competiciones europeas. Sería inentendible una liga en España sin los equipos más fuertes, que son tremendamente populares", indicó.