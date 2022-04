Manuel Pellegrini deja en ridículo a la dirigencia de Pablo Milad

El entrenador chileno negó que existan contactos para asumir la banca nacional tras la partida de Martín Lasarte de la Roja. El estratega indicó que espera cumplir su contrato con Real Betis, el que se extiende hasta 2025.

El ingeniero central está muy a gusto en España, donde está teniendo una gran temporada con Real Betis, y dice que no tiene ninguna conversación con la ANFP para asumir la cabina ténica nacional.

"Lo primero, quiero desmentir que el presidente de la Federación (de Chile) haya hablado con una persona conocida mía diciendo cifras que no corresponden; en segundo lugar, mi tema con la selección nacional, ya lo he dicho 20 veces, me encantaría dirigir en algún momento a la selección chilena, pero me gusta más dirigir clubes que selecciones. No es por compararlos sino por el trabajo semanal. Yo tengo contrato aquí hasta 2025, me gusta cumplir mis contratos. Por ese lado no estoy viendo una alternativa para dejar el Betis por la selección nacional", explicó.

"Ojalá en algún momento se junte la posibilidad de estar disponible, de que Chile no tenga un técnico, porque no tengo intención de sacar a un técnico de su trabajo, y que haya una directiva que dé confianza para creer que uno puede aportar algo al fútbol chileno y clasificarse para un Mundial", cerró.