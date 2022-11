Manuel Pellegrini compara su descenso con el presente de la U

El entrenador chileno descendió en 1988 con el Bulla aunque asegura que la situación en esos años era muy distinta a lo que pasa actualmente en Azul Azul.

"Lamentablemente sí veo a la Universidad de Chile, mi club de toda la vida, donde jugué 13 años y de chico era hincha. A mí me tocó una U donde no había un peso ni para pagar el jardinero, tomé el equipo con audacia, descendimos y lo asumo plenamente", señaló en la conferencia de prensa ante la consulta de Redgol.

Conferencia de prensa en la previa del duelo ante Colo Colo en el Triangular Internacional.

El estratega añadió que "fue el comienzo de mi carrera, me hizo redoblar esfuerzos para buscar mis objetivos como técnico", lo que le permitió después llegar a grandes clubes en el mundo como Real Madrid y Manchester City.

Sobre la U actual, comenta que "estos años ha estado permanentemente inviertiendo en jugadores, me extraña que esté abajo con ese presupuesto, con esa hinchada. Debiera estar mejor".

Para cerrar, dijo que: "los motivos no se los puedo dar, no he visto nunca un partido por horarios, no sé la razón, pero sí me produce extrañeza que un equipo tan importante lleve tantos años en esas posiciones".