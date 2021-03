El estratega de Real Betis abordó la suplencia del golero de la Roja ante el gran nivel de Joel Robles.

El chileno Manuel Pellegrini, director técnico de Real Betis, habló en rueda de prensa tras el valioso triunfo 3-2 ante Alavés y se refirió a la suplencia de jugadores experimentados como el arquero Claudio Bravo y el volante Joaquín.

"Claudio Bravo entiende perfectamente que no puede jugar, pero lo importante es que tanto él como Joaquín no bajan los brazos y no andan de mal humor ni creen que son indispensables", expresó.

El DT nacional añadió que "exigen muchísimo. Por otro lado, (Joaquín) sigue siendo el símbolo, el jugador emblemático. Esa rebeldía le permite estar vigente, con esa calidad, espíritu y obligación, se hace indispensable".

Cabe recordar que el Betis enfrentará en la próxima fecha a Sevilla el domingo 14 de marzo a las 17:00 horas de Chile en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

El estratega de Real Betis abordó la suplencia del golero de la Roja ante el gran nivel de Joel Robles.