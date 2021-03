Manuel Pellegrini avisó cuando pensará la opción de dirigir a La Roja

El técnico chileno, Manuel Pellegrini, respondió ante la incertidumbre que siempre se ha generado en torno a su carrera: ¿dirigirá o no a La Roja?

Un gran momento vive actualmente Manuel Pellegrini dirigiendo al Real Betis de España. El estratega chileno dejó en el pasado el mal comienzo que tuvo con el cuadro sevillano, y ahora pelea por obtener un cupo en alguna competencia internacional.

El Ingeniero siempre ha sido un entrenador destacado en el fútbol europeo, ya que después de su paso por San Lorenzo solo dejó el Viejo Continente una vez. Así, registra pasos por clubes como Villareal, Real Madrid, Málaga y Manchester City. Sin embargo, la gran deuda pendiente de su carrera ha sido la Selección Chilena.

En diálogo con Radio ADN, Pellegrini reveló detalles del día en el que estuvo muy cerca de llegar a Juan Pinto Durán. Además, sorprendió dando a conocer que no le agrada la dinámica que significa dirigir a las selecciones, pero que con Chile haría una excepción.

"Me queda ese desafío, estuve cerca cuando estuvo Arturo Salah. Sigo reticente a tomarla porque no me gusta el trabajo de selección, me gusta dirigir domingo a domingo. En selección se trabaja muy poco tiempo al año. Me gusta la dinámica de clubes", reconoció.

Y con respecto a eso, detalla que "la única selección que tomaría sería la de Chile. Voy a terminar estos tres años en Betis y veré en qué momento estoy y en qué momento está la de Chile".

Sin embargo, fiel a su estilo, Pellegrini pone sus condiciones. "Estaría dispuesto a tomarlo si hay un trabajo en todos los ámbitos. El Campeonato Nacional tiene que ser lo más competitivo posible, eso requiere inversiones. Hay muchos clubes que han tomado la manera de ganar dinero más allá de una formación Es justo y loable ganar dinero pero debe hacerse un trabajo formativo", concluyó.