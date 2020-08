El estratega chileno no está de acuerdo con la forma del DT holandés.

Medios españoles aseguraron que el holandés Ronald Koeman llamó a Luis Suárez y le comunicó telefónicamente que no está considerado para la nueva temporada. Pellegrini analizó la situación:

"Personalmente, no me parece correcto. Uno, como técnico, debe tener el convencimiento y la frontalidad de hablar cara a cara con el jugador y decirle que no continúa", aseguró el chileno en conversación con ESPN.

El actual entrenador del Betis de España no es asiduo a las polémicas, pero de todas fromas se refirió nuevamente al tema: "Me ha tocado hacerlo muchas veces y duele, pero hacerlo por teléfono me parece una falta de respeto hacia los técnicos y hacia los jugadores", cerró.