Manuel Iturra dejó Deportes Iquique con un particular regalo a sus ex compañeros

El mediocampista acordó su salida desde el "Tierra de Campeones", luego de que no fuera considerado por el técnico Jaime "Pillo" Vera.

El mediocampista nacional Manuel Iturra tuvo una jornada de despedida e incertidumbre en Deportes Iquique. El "Colocho" acordó el finiquito de su contrato con el cuadro nortino y dejó el equipo sin conocer cuál será su futuro, a los 35 años y con una vasta trayectoria por América y Europa.

"Me voy para mi casa, no sé qué pasará más adelante", dijo brevemente a La Estrella de Iquique. Además, aprovechó la jornada del jueves para despedirse del plantel nortino con un tierno resto para sus ex compañeros: llevó empanadas para todo el plantel al estadio Tierra de Campeones.

El presidente de los Dragones, Cesare Rossi, explicó que "se llegó a un mutuo acuerdo con el jugador. No quiero hacer mayor comentario, se llegó a un acuerdo con Manuel y él ya no pertenece más a la institución. Jugó diez partidos y estamos agradecidos por el esfuerzo que le entregó al equipo".

Manuel Iturra regresó al fútbol chileno en julio de 2019, luego de una década en las ligas de Portugal, España, Italia, México e Israel. Su deseo de reinsertarse se vio frustrado ante la negativa del técnico Jaime Vera de incluirlo en su planificación para 2020.