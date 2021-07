Manuel de Tezanos, comentarista de TNT Sports criticó duramente al entrenador de la selección chilena tras la derrota por la cuenta mínima ante Brasil.

La determinación de poner desde el arranque al atacante de Inter de Milán fue reprochada por el periodista Manuel de Tezanos Pinto, quien indicó que quizá hubiese sido mejor tener al Niño Maravilla como revulsivo en los minutos finales del duelo.

"Lasarte no pudo aguantar la presión de Alexis y lo puso pese a no estar 100%", partió diciendo el comentarista.

"No sé si Brereton hacía más o menos que él el rato que estuvo en cancha, pero seguro Alexis hacía más que Palacios o Meneses los últimos 20. En fin. Eliminación amarga", publicó.

