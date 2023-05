Manuel de Tezanos se defiende de los ataques por no criticar a Pablo Milad

Aburrido de los insultos en redes, el periodista decidió armar un hilo de Twitter para explicar que no tiene nada que ver con Milad.

De Tezanos, además, encaró a los que dicen que recibe dinero por no criticarlo: “Desafío a quienes cobardemente publican que soy pagado o tengo un acuerdo para defender a Milad, Tagle, Felicevic a mostrar evidencia. Si tienen cualquier prueba, renuncio inmediatamente al periodismo deportivo. Si no, espero que se disculpen (aunque dudo que lo hagan)”.

“Podrá gustar o no mi estilo, tendré aciertos y desaciertos, pero no voy a permitir que se ponga en duda mi integridad y honestidad. Me he sacado la cresta en estos 23 años de carrera y los que me conocen saben todo lo que me ha costado llegar, profesional y personalmente”, remató.