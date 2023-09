Eduardo Berizzo instaló la polémica al explicar la marginación de Claudio Bravo en este debut de Chile en las Clasificatorias. En ese contexto, Manuel de Tezanos reveló cuál fue la postura del plantel ante el incómodo presente del arquero.

"El camarín está detrás de esta decisión y respaldan al entrenador. Ante lo que ocurrió la fecha pasada, si no lo llamaban en esta, la interna no se iba a oponer. Estaban de acuerdo y no creo que haya problema", reveló el periodista en el programa Todos Somos Técnicos.

Quizás te pueda interesar: Nicolás Peric destroza a Marcelo Bielsa: "era petulante"

Es importante recordar que Eduardo Berizzo dio unas polémicas declaraciones cuando quiso explicar la exclusión de Bravo, asegurando que "la no convocatoria obedece a la negativa de venir en la fecha pasada, yo confecciono la lista pensando en los que quisieron estar".

Sin embargo, esto se contradice un poco con lo hecho por el mismo estratega, pues según revelaron, había reservado previamente a Bravo, por lo que pensó en citarlo en algún momento antes de descartarlo por completo.

Es por esto que se generó una especulación respecto a la postura que podría tomar el plantel por la marginación del histórico arquero, sin embargo, Manuel de Tezanos descartó cualquier enojo o actitud negativa para con Berizzo.

El presente de Claudio Bravo

Sin embargo, Claudio Bravo no solo lo ha pasado mal en la selección chilena, pues en su club su situación no es muy distinta. Y es que el bicampeón de América no ha podido debutar oficialmente en la temporada debido a una lesión que lo ha mantenido fuera de las citaciones.

Es así como solo queda esperar a ver si el histórico arquero reaparece en alguna nómina futura. De momento, queda confiar en lo que pueda hacer Brayan Cortés, quien se apunta como el titular en esta doble fecha.