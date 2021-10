Manuel De Tezanos realizó una inédita confesión sobre su relación con JC Rodríguez

El animador de Todos Somos Técnicos lanzó una sorprendente frase tras la derrota de La Roja ante Perú.

Manuel de Tezanos y JC Rodríguez ya no son amigos.

Un inesperado comentario emitió el animador del programa “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports, Manuel de Tezanos, tras analizar la derrota de la selección chilena ante Perú la noche del jueves.

Como el partido fue tarde, el espacio deportivo terminó pasada las 1 de la madrugada. Por lo mismo, Claudio Borghi se animó a tirar una broma antes de cerrar el programa.

“Me llegó un mensaje. Julio César -Rodríguez- dice si viene o me quedo yo -haciendo alusión a la animación del ‘Contigo en la mañana’, que se realiza en el mismo lugar-”, dijo el Bichi entre risas.

Tras cartón, el ex de la Fran García Huidobro sorprendió a todos con una inesperada confesión. “Ya no somos amigos…”, dijo el periodista sobre su colega de Chilevisión. El comentario no generó reacciones de ninguno de sus compañeros, quienes se siguieron despidiendo antes de cerrar el programa.