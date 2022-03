Manuel De Tezanos pide llamar a Ronnie Fernández a la selección chilena

Luego que de la selección confirmaron los problemas que ha tenido Ben Brereton para sumarse a la selección chilena por la dos últimas fechas de las Eliminatorias Qatar 2022, el comentarista de Deportes en Agricultura, Manuel De Tezanos, asegura que un buen reemplazante sería Ronnie Fernández,

"Yo llamo a Ronnie Fernández. Un cabeceador, un buen jugador como Ronnie que le hizo un gol a Boca. Independiente del nivel de la U, están haciendo goles. Él y Palacios, que no es chileno. Un nueve que cabecea, que le pega a los defensas centrales rivales. Es un tipo de jugador que no sobra por características. Por último tenerlo y mirarlo entrenar. No citar me parece un despilfarro. Por último lo ven, como muchos jugadores, a Gil lo vieron y no les gustó", comentó diciendo De Tezanos.

"Sobre todo ante los uruguayos que tienen buen juego aéreo y sirve. Brereton sacaba un montón de pelotas paradas en nuestra área. Sacaba en el primer palo. Un poco lo que hacía Pinilla. Hay jugadores que sirven para las dos instancias y Uruguay te va tirar centros de todos lados. Hasta ese punto de vista tener un buen cabeceador, porque nuestros jugadores son muy bajos", finaliza.

🇨🇱⚽ Listos para la lucha... esta es la nómina de #LaRoja para la doble fecha de clasificatorias ante Brasil y Uruguay



💯🔝 Revisa los 27 futbolistas citados por Martín Lasarte y que se sumarán al trabajo de la Selección en Juan Pinto Durán.

LAS DOS FINALES QUE LE QUEDAN A CHILE PARA SOÑAR CON QATAR 2022:

Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.