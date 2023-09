Manuel de Tezanos no tiene clemencia con Berizzo por lesión de Vidal

Manuel de Tezanos criticó duramente al entrenador de Chile por no sacar antes a Vidal en el empate entre la Roja de todos y Colombia.

“Yo ya entiendo la épica, entiendo que haya jugado lesionado, todo lo puedo entender, lo que yo no entiendo es como el técnico se demoró 40 minutos en darse cuenta que tenía que sacar a un jugador que estaba en una pata”, declaró el periodista en TNT Sports.

De Tezanos cree que Berizzo no tuvo la personalidad para sacar a Vidal del partido ante los cafetaleros: “Esa parte no la entiendo, no sé si le tiene miedo al jugador, no hizo ningún cambio”, finalizó.

Parte médico de Vidal

"El jugador Arturo Vidal, fue sometido la mañana de este miércoles 13 de septiembre, a una sutura artroscópica de menisco externo de rodilla derecha”, informó el cuerpo médico del ‘Equipo de Todos’.

“La resolución quirúrgica se realizó de manera exitosa, por lo cual el deportista podrá comenzar con su rehabilitación kinésica”, agregaron.

Gary Medel fue a visitar a su amigo Vidal.

El comunicado no da plazos de recuperación del jugador de 36 años, aunque todo indica que estará varios meses fuera de las canchas. Al menos se perderá los próximos cuatro partidos de La Roja por las Clasificatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Clavito Godoy también repasó a Berizzo: “Por ningún motivo (lo hubiese hecho) por más que Arturo sea muy patriota y quiere mucho a la Selección Chilena”, aseveró el estratega a Bolavip.

“Esto es culpa de Berizzo, si Vidal andaba amarrado de la rodilla y tiene complicaciones en el menisco”, complementó.