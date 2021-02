Manuel de Tezanos: "Me gusta Sebastián Beccacece para la Selección Chilena"

El periodista deportivo, Manuel de Tezanos, se refirió a la posibilidad de que el argentino Sebastián Beccacece sea el nuevo DT de la selección.

Poco más de un mes queda para que las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 regresen. Chile se medirá ante Paraguay y Ecuador, el 25 y 30 de marzo respectivamente. Y la ANFP aún no se ha decidido para escoger uno de los nombres de la extensa lista de candidatos que postulan para sentarse en la banca de la Selección Chilena.

Sin embargo, en las últimas horas surgió el nombre Sebastián Beccacece, quien ya había sido descartado tiempo atrás. Pese a eso, ante la caída de Matías Almeyda, el ex ayudante de Jorge Sampaoli habría resurgido como opción.

Frente a eso, Manuel de Tezanos se refirió a dicha posibilidad en Deportes en Agricultura, y se mostró seducido por la idea. “De las opciones que se han dado, me gusta Sebastián Beccacece. Más que Matías Almeyda, porque conoce el fútbol chileno al revés y al derecho, conoce a mucho de estos jugadores”, indicó.

“Sus equipos tienen una personalidad clara, o sea, Racing, Defensa y Justicia, incluso en Universidad de Chile que estaba empezando a liderar el grupo. Empezó muy mal con la salida de (Martín) Lasarte, fue un manejo equivocado y habrá aprendido”, agregó.

Sobre lo mismo, añadió que “me parece que es un tipo que tiene un fútbol que se parece al que uno se imaginaría al que puede jugar Chile y que ya fue exitoso con esta Selección como ayudante.Yo tuve conversaciones con él varias veces, me tocó estar cerca de la U del 2011, de La Roja para el Mundial de 2014”.

“Es un tipo que tiene mi respeto, después habilidades blandas o la forma en la que se peina son cuestiones que puede ir evolucionando. Creo en las capacidades y las propuestas futbolísticas y siento que Chile fue exitoso con la fórmula que plantean los equipos de Beccacece, de Hernán Crespo, de Jorge Sampaoli: son equipos verticales, de presión alta y mucho esfuerzo físico”, complementó.

Al diálogo se incorporó Cristián Caamaño, que reconoció que“un tipo que fue subcampeón en Argentina con Defensa y Justicia tiene una campaña mucho más valiosa que salir campeón con un grande.Si me dices que hay una lista con cinco DT extranjeros: Almeyda, Crespo, Antonio Mohamed, Matías Biscay y Beccacece, para mi gusto, si solo tenemos estos candidatos, es Beccacece”.

“Si de estos cinco, la lista de extranjeros se acorta a tres: Almeyda, Crespo, Beccacece y además José Luis Sierra y Ronald Fuentes, para mi gusto debería ser el Coto Sierra. Pero como los chilenos no corren y yo tengo que decidir cuál me gusta de los extranjeros, de todos los que se han hablado, negociado, me parece que Beccacece cumple el perfil para tomar esta Selección en este contexto”, concluyó.