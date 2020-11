Manuel de Tezanos exigió la llegada de mediocampistas para Colo-Colo

Con la primera rueda finalizada, el periodista Manuel de Tezanos analizó a Colo-Colo, y pidió poblar el medio terreno albo para mejores resultados.

Si se lo hubiesen preguntado en marzo, probablemente nadie en Colo-Colo hubiese asegurado que iban a terminar la primera rueda con un pie en Primera B. Sin embargo, así ocurrió. Los albos quedaron en el segundo puesto de la tabla, pero de abajo para arriba, y ya comienzan a tener pesadillas con el Fantasma de la B.

Por eso, en el Cacique ya comenzaron los trabajos para reforzar el plantel que dirige Gustavo Quinteros de cara a la segunda rueda del torneo. Ya trajeron al defensor uruguayo Maxi Falcón, pero el nuevo DT dejó en claro que le gustaría sumar un jugador que mueva los hilos en mitad de cancha.

Misma opinión tiene el periodista Manuel de Tezanos, quien en el programa Deportes en Agricultura opinó sobre el paupérrimo presente del Eterno Campeón, y coincidió con lo expresado por el técnico albo, que no ha podido conseguir una victoria desde su llegada hace algunas semanas.

"La fórmula la está tratando de repetir pero no tiene interpretes", lanzó de entrada. "Anda muy mal el mediocampo de Colo-Colo, nadie salva. A ratos Suazo, pero es muy irregular. Tiene opciones de gol, pero pierde pelotas increíbles", señaló “Manoel”.

El creador del famoso canal de YouTube del “Balong” cree que con traer jugadores en ese puesto, el Eterno Campeón puede mejorar. "Valencia no está cómodo en esa función. Fuentes, Carmona, Soto y Provoste no trascienden. Villanueva no está disponible por lesión… Si va a buscar un jugador que haga diferencias, está en esa zona", expresó.

"Colo-Colo necesita funcionamiento y un jugador de perfil interior, que haga las dos funciones. Que le entregue confianza a Suazo, un volante central que le dé salida porque no lo tiene. Eso es más importante que un 10, porque el mercado está limitado", añadió.

Lo que está claro por ahora, es que en Macul tendrán que jugarse la vida en la segunda rueda del Campeonato Nacional para salvarse del descenso. Con 11 puntos, marchan en el puesto 17 de la tabla, superando solo a Deportes La Serena que suma 9 unidades.

"Uno empieza a sumar otros aspectos, como la presión que se está comiendo a los jugadores. Encuentro delicadísimo el momento de Colo Colo. Pareciera que dentro no se lo tomaran tan en serio, la tabla no miente", explicó el rostro del Canal del Fútbol.

Finalmente, el comunicador expresó que espera que estas dos semanas de descanso sirvan para mejorar en Pedreros.

"A Colo Colo le va a costar un montón ganar los partidos. Quizás con estas dos semanas de entrenamientos, pero Colo Colo no encuentra camino. Los equipos le cierran camino y se ven obligados a volver atrás. Tienen tan poca confianza que no se atreven a meter pases entre líneas", concluyó.