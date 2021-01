Manuel de Tezanos en picada contra Valdivia: "Hoy se lo comieron con papas fritas"

El periodista deportivo, Manuel de Tezanos, analizó la compleja derrota que sufrió Colo-Colo ante Santiago Wanderers esta mañana.

Un verdadero balde de agua fría recibió la mañana de este miércoles Colo-Colo en una nueva fecha del Campeonato Nacional. Los albos venían de vencer por 1-0 a Deportes Antofagasta en un polémico partido, pero hoy ante Santiago Wanderers fueron completamente aplastados. El cuadro caturro se impuso por 3-0 en el marcador final, y regresó al temido ‘Fantasma de la B’ al Monumental.

Sobre eso, en el programa Deportes en Agricultura hicieron un crudo análisis del partido. Y el periodista deportivo, Manuel de Tezanos, no tuvo piedad con el Cacique, ya que se lanzó sin filtro contra Gustavo Quinteros por lo propuesto por su equipo, y quedó anonadado ante el paupérrimo nivel del “salvador” Jorge Valdivia.

“Fue un partido muy malo, desde la alineación en adelante: es difícil explicar por qué volvió (Gabriel) Suazo al equipo, considerando que (Carlos) Carmona y (César) Fuentes habían dado algo de seguridad ante Deportes Antofagasta. Por qué sale (Brayan) Véjar, que le da dentro de todo salida por ese sector y Felipe Campos es un lateral derecho y tampoco te otorga mucha proyección. Por lo tanto, era una manera de encarar el partido bien extraña”, comenzó señalando.

“Lamentablemente para Colo Colo, Jorge Valdivia demostró no estar ni cerca del nivel que uno se imaginaba que podía tener.Habían hablado muy bien de lo que había demostrado en los entrenamientos y todo, pero, la verdad, hoy se lo comieron con papas fritas (Víctor) Retamal y Juan Pablo Miño”, añadió.

“Esto era muy frágil y uno lo podía ver, porque Brayan Cortés había tenido uno o dos por partido, (Maximiliano) Falcón había sacado un gol en la línea en el último minuto ante Antofagasta y así habían algunas situaciones donde uno podía perfectamente ponerse en un escenario en los partidos anteriores donde Colo Colo podía perder y claro, como segunda cosa, ¿qué iba a pasar el día que el Cacique estuviera en desventaja?”, complementó.

“Una cosa es manejar el encuentro y hacer tiempo con el 1-0, otra cosa bien distinta es tener que remontar y ahí es donde uno encuentra las mayores falencias del equipo: sin recursos de ataque, no lo ha tenido en todo el año y ha ido perdiendo entre nombres importantes confianza, rendimiento”, lanzó.

“Hoy los jugadores que salían tenían sus rostros tapados con la mascarillas, pero se veían muy afectados. Esto fue un golpe durísimo, porque no solo perdió, sino que le dieron un baile, no solo la estadística que no remataste ninguna vez al arco, hubo remates a los palos, Cortés tuvo un par de atajadas importantes.Si este partido terminaba 5-0 habría estado bien, nadie podría haber dicho que fue un resultado injusto”.

“Hoy le salió todo mal, fue un gran retroceso, porque se puede perder, pero es la forma cómo se perdió.No se ve muchos lugares de la cancha en donde se pueda mejorar esto”, concluyó el destacado comunicador deportivo.

Ahora, Colo-Colo se prepara para volver a la cancha a enfrentar su próximo desafío en la pelea por no descender. Y es que el Cacique recibirá a Everton de Viña del Mar en el Estadio Monumental, y deberán buscar la manera de ganar como sea para continuar con la esperanza de salirse de las garras del ‘Fantasma de la B’.