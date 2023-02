Manuel De Tezanos dice que Joan Cruz ahora es un "influencer"

El periodista criticó la mentalidad de los valores jóvenes del fútbol chileno.

"El punto con Osorio y Assadi, que son los jugadores de la U, se aplican a la gran mayoría de nuestros futbolistas jóvenes del último tiempo. Joan Cruz hoy es influencer, no jugador de fútbol. Luciano Arriagada cuántos goles hizo y no sé cuántos goles irá a hacer en Brasil, pero yo creo que pocos. Así uno encuentra una serie de jugadores que tuvieron buenos inicios, pero hay que mantenerse. Si no te puedes sostener como titular en el fútbol chileno…”, lanzó De Tezanos de entrada.

El rostro de Deportes en Agricultura agrega: “Pellegrino no es tonto, quiere ganar los partidos y va a poner a los mejores que tiene. A uno podrá gustarle más o menos su forma, estrategia, el 4-3-3 que cuando el otro día no estaba lo cambiaron y fue el mejor momento de la U, pero él lo que quiere es ganar los partidos y va a poner a los que sienta más comprometidos”.

“Y hay más detrás de esta mentalidad de los jugadores: está el representante, la familia, pero también las redes sociales donde les dicen ‘monstruo, deberías ser titular siempre’. El mismo Marcus Rashford le ha costado un montón llegar donde está y eso que tiene una mentalidad distinta porque ha escrito libros y le ha costado sangre, sudor y lágrimas la titularidad en Manchester United”, complementó.

Incluso De Tezanos dio el ejemplo de Ben Brereton para pelearla en contra en la Championship de Inglaterra.

“Yo entrevisté a Ben allá y una de las cosas que más me llamó la atención de Brereton es que partió súper bien, después dejó de ser citado a la selección inglesa y tuvo varios pasos bien mediocres, incluyendo dos años en Blackburn Rovers donde casi no jugó. Podría haberse ido a otro club, pero dijo ‘no, aprendí de los jugadores, estuve ahí en los entrenamientos hasta que me gané mi lugar y ahora soy titular y valioso en el equipo’. Pero el tipo se comió dos años en la banca sin jugar. Acá pasan dos partidos que no juegan y se vuelven locos”.

Por último, De Tezanos sentencia: “o el caso de Clemente Montes. Me tocó viajar con un dirigente de la Católica y me dijo que le habían presentado un Power Point con los jugadores extranjeros del Celta B que habían subido al Celta A: tres en 20 años. Le dijeron que era una pésima idea por varias razones, pero el papá del jugador estaba como caballo de carrera empecinado en que su hijo era un crack, en que es Claudio Caniggia y era increíble que no fuera titular en la Católica. Y tampoco era que Montes no estuviera jugando”.