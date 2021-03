Los dos conversaron con Las Últimas Noticias y contaron detalles de su encuentro asegurando que su primera cita fue bastante especial.

“Nos conocimos por Tinder, es la mejor historia, por eso queremos contarla nosotros, porque hay gente que inventa cosas”, detalló Muñoz.

El periodista de TNT Sports agregó: “Ella me hizo match y tenía fotos de triatlón, al lado de la bici, era bonita de cara, Tinder no muestra más que eso. Y bueno nos juntamos. La primera cita fue en un supermercado y los dos aprovechamos de comprar alimentos. Enganchamos ‘al tiro’, hablamos harto por temas de deportes”.

“Yo estaba hace rato en Tinder. Igual muchas veces no me creían que era yo, pasé por etapas. Yo tenía fotos en la playa, normales, como un hueón equis, nada de la tele”, detalló De Tezanos.

Por su lado, Camila sostuvo que no conocía al periodista, debido a que no solía ver canales de televisión de fútbol.

“No lo conocía porque yo estaba metida en otros mundos del deporte. Una amiga siempre me decía ‘tenís que meterte a Tinder, porque la pandemia se va a acabar en dos años y no vas a conocer a nadie’, Yo no quería nada hasta que dije bueno. Manuel me hizo súper like y nos pusimos a conversar”, indicó.