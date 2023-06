Manuel de Tezanos barrió el piso con canterano de Colo Colo

Manuel De Tezanos reaccionó a la noticia que viene desde España, se dio a conocer que Joan Cruz no está considerado en el Real Oviedo Vetusta, equipo de la cuarta categoría del fútbol español.

“No quiero hacer leña del árbol caído, pero uno a esta altura dice ‘esta película ya la vi’. Cuando uno le ‘aconseja’ a los jóvenes consolidarse y después salir es porque esto nunca resultó y todos decían el caso Isla, bueno, Isla se terminó de formar allá con otro reglamento”, dijo en su programa de Youtube.

El panelista de TNT Sports aclara que “Joan Cruz y su representante buscaron un resquicio para sacarlo de Colo Colo por el tema de las citaciones y lo terminó llevando a un equipo de cuarta división en España y ahora ni lo consideran, es una lástima”.

Según detalló el medio local, La Voz de Asturias, el cuadro español notificó a los 7 jugadores que darán un paso en su carrera.

De Tezanos cree que Joan Cruz perdió una excelente oportunidad en el Colo Colo de Gustavo Quinteros: “Sería titular en este Colo Colo, pero es mal asesoramiento. No es que uno quiera decir ‘lo dije’, pero lo dije. Lo hemos hablado largamente, lo dice el Borghi, Vega, Barticciotto, es transversal. No hay nadie que no haya jugado fútbol que considere que este tipo de idea son buenas”, remató en el cierre.

Cabe recordar que Joan Cruz arribó al Real Oviedo B en abril pasado tras poner fin a su vínculo con Colo Colo. Cruz no estaba en los planes de Gustavo Quinteros ni de la dirigencia de Blanco y Negro.