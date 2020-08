El periodista deportivo de CDF cuestionó al técnico de la Selección Chilena, ya que según su visión, el colombiano no ha cumplido con el objetivo de renovar el plantel.



Durante la transmisión del programa de Radio Agricultura se abordó el tema de la renovación del estratega colombiano. De Tezanos siempre ha manifestado sus diferencias con el entrenador cafetalero y esta vez no fue la excepción.

“En ocho meses (Marcelo) Bielsa renovó la Selección Chilena completamente y eso es lo que uno esperaba de (Juan Antonio) Pizzi y sobretodo de (Reinaldo) Rueda. Lo que más me ha decepcionado de Rueda es que en más de dos años no te ha sacado un jugador, un jugador que uno diga este es de Rueda, porque cualquier entrenador que hubiera estado hubiese puesto a (Guillermo) Maripán y (Erick) Pulgar, si son titulares en sus equipos en Europa y no es ningún mérito de él”, partió diciendo De Tezanos.

Su colega Cristián Caamaño lo apoyó y señaló que “cuando uno habla de renovación no es ir a buscar jugadores a Europa o México o algunas ligas como está intentando Rueda, en ir a buscar a Niklas Castro o Sebastián Soto a Estados Unidos, si los jugadores estaban en Chile”.