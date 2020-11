Chupete llegó a los 100 goles por torneos nacionales tras el triunfo de La Serena ante Palestino.

El eterno goleador apareció a los 34 minutos para desatar los festejos Papayeros, que luchan por escapar de la última posición de la tabla de posiciones, y más tarde llegó a 101 tantos para el 2-1 parcial al 50'.

"Yo te diría que es una cuestión que tiene que ver con un talento único, un jugador distinto no más. Es un gran leedor del juego, tiene habilidad, tiene salida para los dos perfiles, tiene picardía y como él mismo decía: dio mucho tiempo ventaja y no estuvo ni siquiera en el máximo potencial físico siendo un crack”, partió diciendo De Tezanos.

"Él daba ventaja siendo muy bueno y ahora, quizás está más viejo y menos explosivo, por una cuestión lógica, pero eso lo sustenta con una baja de peso, con mejor preparación física y sigue marcando diferencias. Él es un caso muy particular que no es aplicable a otros jugadores”, agregó.

“Es uno de los más talentosos que he visto, lejos. Me parece que no es un tema de la calidad o no del campeonato, sino que dependía más de él. Le quedan un par de años con este nivel, quizás nunca volverá a marcar las diferencias que marcó antes, pero con esta mejora física le alcanza para ser protagonista en Deportes La Serena, ser su mejor jugador y estar aportando. No lo siento dando pena. Es el mejor jugador del equipo”, cerró.