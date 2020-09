El periodista de CDF le quitó méritos al entrenador paraguayo tras el triunfo por Copa Libertadores.

Los albos volvieron al triunfo ante Peñarol por el grupo C del toreno más importante del continente. Para el comentarista deportivo, lo del estratega no da para más al mando del equipo Popular:

"Colo Colo tiene que buscar entrenador urgente. Lo de ayer fue un… cueazo. No quería ser tan duro, pero tuvo suerte ayer y no siempre la va a tener. No hay que perder, detras del resultado, la perspectiva de lo mal que jugó en el primer tiempo y lo mal que planteó el partido originalmente”, partió diciendo en Radio Agricultura.

“Metió un cambio que lo hubiese realizado cualquiera que era el ingreso de un conductor o un jugador en la posición de enganche y sacar a uno de los volantes centrales, que estaban jugando los dos muy mal, y lo hubiese realizado cualquier persona que estaba mirando el partido”, agregó.

“No siento que sea un mayor mérito de él (Jara). Creo que hubo mucho orgullo de los jugadores, quienes tampoco jugaron muy bien en el segundo tiempo, pero Colo Colo necesita un conductor (DT) que sea capaz de mostrar algunas diferencias desde sus decisiones”, sentenció.