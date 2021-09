Manuel De Tezanos fue duramente criticado en Twitter pors su comentarios en el partido de la UC ante Curicó.

El periodista ocupó sus redes sociales para defenderse de los duros ataques en su contra por su labor de comentarista en el Campeonato Nacional.

"Por mucho que uno se vaya acostumbrando y sea gaje del oficio, nunca es agradable terminar un trabajo bien hecho y leer tanto insulto y descalificaciones", comenzó escribiendo en Twitter.

"Cada partido que comento lo preparo exactamente igual. Tengo misma cantidad de antecedentes de cada uno de los equipos e intento ser lo más imparcial posible, entendiendo que es no se puede ser 100% objetivo porque uno es humano…".

Además, reclamó que: "lo tragicómico es que me putean porque sí y porque no. Los de la UC sienten que “no defiendo” al equipo y los rivales que comento con la camiseta puesta… y ayer, cuando pedí ejemplos específicos de comentarios poco objetivos, no me dieron ninguno".

"Mi estilo podrá gustar o no. Me la juego con mis opiniones, hablo de lo que veo en la cancha más que dar datos o contar historias, soy crítico del momento de los árbitros chilenos, de los jugadores que exageran el contacto. Así en todos los partidos que comento", reveló.

Para cerrar, dijo que: "obvio que me equivoco, a veces digo mal un nombre, a veces veo foules que no son o al revés… pero puedo asegurarles que mi trabajo es honesto, bien intencionado y siempre doy la cara cuando cometo errores. Si no opinamos igual en algo, es sólo eso. No es tan dramático".

Así se jugará la fecha 21 del Campeonato Nacional:

DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE

Santiago Wanderers vs Cobresal, 15:00 horas, Estadio Elías Figueroa.

Audax Italiano vs Unión La Calera, 17:30 horas, Estadio El Teniente.

Curicó Unido vs Universidad Católica, 20:00 horas, Estadio La Granja.

LUNES 13 DE SEPTIEMBRE

Ñublense vs Huachipato, 16:30 horas, Estadio Nelson Oyarzún.

Unión Española vs Universidad de Chile, 19:00 horas, Estadio Santa Laura.

MARTES 14 DE SEPTIEMBRE

Deportes La Serena vs O'Higgins, 14:00 horas, Estadio La Portada.

Colo Colo vs Everton, 19:00 horas, Estadio Monumental.

MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE

Palestino vs Deportes Melipilla, 16:00 horas, Estadio Municipal de La Cisterna.