Manuel De Tezanos se mostró muy preocupado por el momento que vive el delantero del Inter de Milán, el periodista Cristián Caamaño aseveró que Sánchez está en Barcelona para ser operado.

“Alexis hace una semana está en Barcelona en contacto o línea directa con el famoso doctor Ramón Cugat, el mismo que operó hace poco a Gonzalo Tapia, en su momento que operó al propio Alexis, operó también a Arturo Vidal y otros futbolistas importantes de Europa, tratando de encontrarle una vuelta a todas estas molestias que viene sufriendo el chileno hace un tiempo”, partió diciendo en Agricultura.

“Recordemos que se perdió prácticamente toda la Copa América, volvió para ese partido con Brasil, pero se resintió. Ahora tuvo una recaída en la pretemporada, no había tenido actividad en los partidos amistosos. Vamos a ver lo que determina Martín Lasarte, que debe entregar la lista de convocados la próxima semana y ver si estará o no Alexis Sánchez en la fecha triple”, agregó.

A lo que De Tezanos respondió tajante: “Aunque lo suelten por reglamento se va a lesionar al segundo partido. Se está liquidando la carrera Alexis Sánchez o lo que queda de ella. ¿Cuántas lesiones ha tenido? ¿12?”, a lo que respondió Francisco Sagredo “lleva seis en una temporada, es demasiado”.

Por lo pronto, habrá que esperar alguna información oficial sobre la situación física del formado en Cobreloa, pero lo más seguro que Alexis esté alejado de las canchas por varias semanas más.

Corriere dello Sport - Alexis Sanchez está na cidade de Barcelona para tratar de sua lesão com Ramon Cugat, especialista em ortopedia cirúrgica no ramo esportivo. A decisão foi tomada com aval da Inter. O chileno é aguardo em Milão na próxima semana. pic.twitter.com/fOS3TkQnFz