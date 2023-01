Manuel Astorga sobre Marcelo Ríos: "Es el ser más deplorable"

Astorga recordó otra vez al ex número uno del mundo, el preparador físico no se guar´dó nada para atacar al "Chino".

En conversación con Radio Touch, Astorga dijo que Ríos: "Es el ser más deplorable. Y el peor error que he cometido en mi vida ha sido trabajar con él", lanza

"Al final, ese trabajo, que costó mucho, con un gran staff interdisciplinario, como el doctor Fernando Yáñez, Roberto Yáñez, Luis Maya, Marcelo Vargas como kinesiólogo, mi padre como kinesiólogo, Enrique Aguayo como sicólogo, después Laura Traverso más todos los médicos y cuerpos interdisciplinarios que trabajaban conmigo en el extranjero", continúa explicando .

"La gente dice que despidió a Larry Stefanki. Y no. Larry Stefanki le renunció, porque Jorge Ríos no le quiso pagar un bono de US$ 500 mil dólares. Porque el contrato era que si tocaba el número 1, aunque sea una semana le pagaban un bono a Larry. No se lo pagaron. Demandó en Estados Unidos. Se lo tuvo que pagar en menos de un mes”, concluyó.