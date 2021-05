Mamá de Patricio Yáñez muere tras estar seis años con Alzheimer

Durante la jornada de este jueves, el exfutbolista Patricio Yáñez sufrió el fallecimiento de su madre, Victoria Candia, quien llevaba seis años con Alzheimer avanzado, enfermedad que comenzó a tener en el 2015.

El ahora comentarista deportivo relató hace un tiempo a Lun la difícil situación por la que atraviesa su familia, debido a la condición de su madre, Victoria de Jesús Candia.

“Mi mamita no me reconoce. Pero pasa algo raro que no puedo explicar. Cuando me abraza siento que sabe quién soy. Por ahí de repente tiene muestras de lucidez, me mira y me pregunta cómo me fue en supuesto viaje. Pero en general sólo mira”, señaló el ex Colo-Colo.

“A mi papá sí, parece reconocerlo más. Pero sin duda que él es el que más lo sufre. Son muchos años juntos”, agregó Yáñez.

“Mi mamá vive sola con mi papá en Quilpué. Una enfermera la atiende. Mis hermanos y yo vamos a verla dentro del espacio tiempo que nos dejan nuestros trabajos”, respondió.

“Luis Fernando es pastor evangélico y Miguel Ángel trabaja en la aduana portuaria, así que tratamos de visitarlos en cuanto tenemos posibilidades. Es duro ver a mí mamita así“, sentencia.