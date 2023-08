Durante las últimas horas, Darío Osorio fue la principal noticia deportiva al abandonar la U para recaer finalmente en el fútbol europeo. En ese contexto, Alicia Osorio, su mamá, salió al paso de las críticas y lo defendió por irse justo antes de jugar el Superclásico ante Colo Colo.

"Me preguntaron si se quería ir para no jugar el clásico. No sé de dónde sacaron eso, si siempre ha jugado los clásicos. No se iba a asustar ahora. Coincidió con que se cierra el libro de pases en Europa, pero no se quiso arrancar, como me preguntaron", aseguró en conversación con LUN.

En esa misma línea, aseguró que las críticas ya no afectan en la familia, pues "ya llevo dos años escuchando de todo y una se acostumbra".

Se despidió de Darío Osorio

La mamá del jugador también tuvo su tiempo para despedirse de su hijo mediante sus redes sociales, donde le dedicó emotivas palabras en esta nueva aventura en la que se embarcará la joya de Universidad de Chile.

"Porque siempre serás nuestro futbolista preferido… como tu madre y tu familia nunca dejaremos de apoyarte y desearte siempre lo mejor hijo, porque nos sentimos felices por ti y la gente que siempre te ha apoyado. Éxito en todo, te amamos mi niño", fueron las palabras que dejó la mamá de Darío Osorio en su Instagram.

Es así como Darío Osorio vivirá finalmente su primera experiencia fuera de Chile. Si bien es cierto no lo hará en una de las grandes ligas europeas, el delantero tendrá su gran oportunidad de madurar y seguir creciendo para ser una de las cartas del recambio del fútbol chileno.