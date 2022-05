Mago Valdivia le responde a hincha de la U que lo trata de borracho

Jorge Valdivia tuvo un debate con algunos hinchas en Twitter respecto a la participación de Colo Colo en Copa Libertadores 2022, pero cuando le faltaron el respeto perdió la paciencia.

Primer le respondió a un hincha que aseguraba que a Colo Colo le faltaba un líder en el equipo, avivando el debate. "No sé, porque en Brasil jugaron los mismos y ganaron. En Perú debieron ganar y jugaron los mismos. En Chile lo mismo y le ganaron a los peruanos", manifestó.

Luego pidió apoyar al actual plantel de jugadores. "Hay q tener cuidado cuando pedimos sacar jugadores por un partido. Partidos como el de ayer se dan una sola vez", confesó el ex crack del Palmeiras.

Incluso siguió respondiendo mensajes: "Obvio que así será", contó, pero para eso pidió que en Chile "tendríamos que tener un Gallardo en la selección también. Trabajo, orientación, disciplina táctica, comunicación, complemento, equipo corto para defender, etc. Algún día también".

"Ya, lo qué pasó pasó como diría Daddy. Urgente jugar con público, ese que alienta. Conmebol, no castiguen a quienes van a apoyar y sí a quienes lo merecen. Jugadores descansen, recuperen. Misión clasificar a octavos", manifestó.

Un chistosito hincha de la U quiso pasarse de listo con este último mensaje y le escribió, de manera muy maleducada, "ya estai curao ctm", algo que el Mago aprovechó para devolverle la pared como en sus mejores años de futbolista.

Para cerrar, dijo que: "ctm no no lo estoy. Tú no perteneces a esta categoría, estamos hablando de Libertadores. De torneos internacionales. Ctm tu lugar es rogar para que tu equipo no descienda. Ctm la última vez que tome fue después de un 4x1 en el Monumental con 3 de Paredes. Chao ctm".

