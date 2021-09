Madre de Cristiano Ronaldo le pidió un peculiar deseo "antes de morir"

La mamá de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, se refirió al emotivo regreso de su hijo en calidad de histórico al Manchester United.

Gran sorpresa causó recientemente Dolores Aveiro, la madre de Cristiano Ronaldo. Esto porque la mujer fue entrevistada por el comediante Guilherme Geirinhas en el podcast “ADN de Leão”, donde reveló una peculiar petición que le hizo a su hijo “antes de morir”.

Dolores es hincha del Sporting de Lisboa, y quiere que su hijo termine su carrera ahí. Pero ese no es el único deseo, ya que sueña con verlo jugar junto a su hijo, Cristiano Ronaldo Jr, en el mismo equipo.

"Ronaldo tiene que volver aquí, él estaría aquí por mí. Le gusta ver los partidos del Sporting. Ya le dije: 'Hijo, antes de morir quiero verte volver al Sporting'", reveló la progenitora del ídolo de los “Red Devils”.

Con respecto a su nieto, hizo una gran revelación en comparación con CR7. “Con la edad de él juega mejor que Ronaldo. Cuando Cristiano era niño no tenía entrenador, y hoy Ronaldo es el profesor de su hijo”.

Y junto con eso dio a conocer que su nieto le dice que "cuando nos vayamos a Lisboa quiero jugar en el Sporting". A lo que ella complementa que "verlos juntos en el Sporting es mi sueño, sería espectacular”.

E incluso se tomó un tiempo para bromear. "Hoy, el número 7 pertenece a Tabata en el Sporting... por ahora. ¡Cuando venga Ronaldo, será suyo!".

Sobre la llegada del “Bicho” al United, hizo una gran revelación. "En la televisiónse hablaban del Manchester City, pero él me decía: 'Mamá, no te preocupes por lo que digan, porque me voy al Manchester United'".

"Ver el estadio lleno, con 75 mil personas, cantando su nombre fue una gran emoción”, concluyó.