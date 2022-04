Luka Tudor: “Yo pondría a los “milicos” en el estadio”

Los incidentes en el partido entre Colo-Colo y River Plate encendió el debate en la edición de Los Tenores de Radio ADN.

“Está bueno de hacer análisis y el tema social. ¿Qué pasa con los derechos humanos de las personas a las que les robaron entrando al estadio? Hagan lo que tengan que hacer, hay que sacar a los Carabineros. Estamos matando nuestro fútbol“, aseguró Luka Tudor.

“El Estado no se mete, no se atreve ni este gobierno ni los de los últimos 30 años. Todos le tienen miedo a los derechos humanos, eso también lo tiene la gente que va al estadio. Se “apichangó”. Yo hasta pondría a los “milicos“, argumentó Luka Tudor ante lo ocurrido en el estadio Monumental. De todas formas, se retractó segundos después. “Estoy hablando estupideces”, dijo el ex jugador.

"Era una violencia festiva, no la rabia de los “30 años”. Los tipos lo estaban pasando bien, les da lo mismo y pasar por arriba de todo el mundo. El mensaje es el terrible, la fiesta de la destrucción”, comentó Tudor.

Junto con ello, planteó que las condiciones del estadio Monumental no dan para más. “El estadio, como está, no ofrece las garantías ni la infraestructura para el público que tiene hoy”, cerró.