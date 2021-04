El ex delantero de la UC fue muy duro con el nivel el defensa de la U.

Luis Del Pino Mago sigue estando en deuda con Universidad de Chile. De hecho, ante Huachipato fue reemplazado por el juvenil Mauricio Morales, que ya había mostrado buen juego en el equipo “de emergencia” de los laicos ante San Lorenzo por la vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores.

Ante esto, y lamentando que no se le den las cosas para el venezolano, Luka Tudor fue categórico: “Dudamel hace rato quería un lateral izquierdo. En este caso creo que le hizo mucho daño (a Del Pino Mago). Lo vi muy mal, ofensivamente trastabillando”, comentó en ESPN Radio Chile.

“Iba a presionar a un jugador, lo chocaba. Descontrolado. Y Morales es ‘bueno pa’ la pelota’, va para adelante”, sentenció agregando, para cerrar, que “si Del Pino era Roberto Carlos no lo saca, obviamente, no estaba rindiendo. No estaba jugando bien”.