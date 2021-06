Luka Tudor sigue a Bianchi y puso a La Roja por sobre Brasil en cuartos

El ex jugador de La Roja se la jugó igual que el periodista deportivo y reconoció que "creo que Chile puede ganarle a Brasil, ya no son el cuco de antes".

Después de terminar en el cuarto puesto del Grupo A de la Copa América 2021, La Roja tendrá que jugar en cuartos de final con Brasil. Equipo que tuvo una torneo muy distinto, ya que terminó primero en el Grupo B.

Esto además de ser el anfitrión del certamen, debido a la imposibilidad de Argentina y Colombia de hacerlo como estaba estipulado desde un inicio. El cuadro que dirige Tite derrotó a Venezuela, Perú y Colombia, y solo empató con Ecuador.

El equipo de Martín Lasarte chocará justamente con el equipo que esperaba poder evitar el director técnico de la selección. Y esto se debe principalmente a la derrota sufrida ante Paraguay por 2-0.

Por eso, Luka Tudor utilizó su espacio en Radio ADN y señaló que le tiene plena confianza al "Equipo de Todos" para eliminar a la "Canarinha". Situación que le trajo una serie de críticas a Felipe Bianchi, periodista que en ESPN también señaló que Brasil no es el de antes.

“Soy absolutamente optimista, creo que Chile puede, por qué no, ganarle a Brasil. Me voy a referir un poquito al equipo brasileño. Sí es un muy buen equipo, pero tampoco es el Brasil de hace 20 años”, indicó el ex jugador de Universidad Católica.

Tras eso, añadió que “ha ganado no sé cuántos partidos, invicto, no sé cuántos partidos oficiales. No tengo la estadística dura, pero me parece abordable. Creo que Neymar está bien, pero Brasil tampoco es el cuco de la época en que jugábamos nosotros”.

Y concluyó indicando que “antes los brasileños tenían siete jugadores fenómenos, hoy tienen sólo a Neymar. Y tampoco hay ese delantero grande que te complique”.

La Roja jugará ante Brasil los cuartos de final de la Copa América 2021 este viernes a contar de las 20:00 horas. El partido se disputará en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro.