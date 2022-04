Luka Tudor se pica y le contesta con todo a Maxi Falcón

El comentarista deportivo se refirió a la polémica que generaron las declaraciones del defensor uruguayo con respecto al partido entre Universidad Católica y Colo Colo d

Este domingo 24 de abril Universidad Católica recibe a Colo Colo por la fecha 11 del campeonato nacional.

"Si mal no recuerdo, el clásico lo jugamos en la fecha 5", dijo el Uruguayo de manera irónica Falcón en conferencia.

Ante esto, el ex jugador de la UC y actual comentarista deportivo, Luka Tudor, se refirió a los dichos del "peluca" en Radio ADN: "Si para él no es un clásico o Superclásico es respetable, pero lo importante es cómo ande la cosa en la cancha y el último campeón fue Católica, nada más".

Además, reclamó que: "Lo que no me gusta de este tipo de situaciones, es cómo lo toma la gente que va al estadio. Hay gente que no lo entiende, el otro día cayó un camote".

A pesar de esta "polémica", aseguró que el cree que los jugadores cruzados no caerán en la "provocación" de Falcón. "Quizás en Uruguay se sigue usando esto, pero la verdad los jugadores de Católica no creo que piquen en el sentido de meterse mas allá", finalizó.