Luka Tudor se lanza con todo en contra de Gustavo Quinteros

El ex jugador de la UC no está de acuerdo con el discurso de Quinteros respecto a la falta de refuerzos en Colo-Colo.

"Estoy preocupado porque esta vez no llegaron. La vez pasada lo hicieron y me dejó tranquilo. Ahora no. Hace un mes dije para incorporar, espero que antes del cierre del libro de pase estén acá", comentó Gustavo tras el empate ante Temuco por Copa Chile.

"Hay tensión en Colo Colo. Este tema de Quinteros que 'no me trajeron a este, que no se vaya Solari'. Y ahora que se dice que unos se le andan corriendo. Todo se saca y se hace para afuera. Cada vez que sale a hablar está pidiendo jugadores. Entonces son un desastre los que están ahora", comentó Tudor en ESPN.

Su compañero de panel, Waldemar Méndez, le replicó que "Quinteros puso el piso. Así construyó de alguna manera este Colo Colo, en base a presiones públicas y decir que le faltaban ciertos jugadores. Así logró que llegaran jugadores".

"Me parece horrible", contestó Tudor. "Puedes estar de acuerdo o no, pero así lo logró. Y puso un piso para que de alguna manera los jugadores también exteriorizaran sus declaraciones, como lo hizo Pablo Solari. Se ventila todo porque Quinteros lo hizo", concluyó Méndez.